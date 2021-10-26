Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении-2021»

В России выбрали исполнителя, который представит страну на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение» в 2021 году. Им стала одиннадцатилетняя Таня Меженцева, оказавшаяся победительницей национального отбора, финал которого состоялся в Москве 26 октября.

Юная певица соревновалась с еще 11 участниками и выиграла, опередив других претендентов после проведения интернет-голосования и голосования жюри. Об этом пишет РИА Новости.

Меженцева выступит в Париже, где в этом году будут соревноваться за победу в «Детском Евровидении» участники из 19 стран. Музыкальный конкурс запланирован на 19 декабря. В настоящее время мероприятия намереваются проводить офлайн, однако ситуация может измениться в случае перемен в эпидемической обстановке.