Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении-2021»

Анна Берестовая
23:14 26.10.2021
Выбран участник «Детского Евровидения» 2021 года от России.
Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении-2021»
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

В России выбрали исполнителя, который представит страну на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение» в 2021 году. Им стала одиннадцатилетняя Таня Меженцева, оказавшаяся победительницей национального отбора, финал которого состоялся в Москве 26 октября.

Юная певица соревновалась с еще 11 участниками и выиграла, опередив других претендентов после проведения интернет-голосования и голосования жюри. Об этом пишет РИА Новости.

Меженцева выступит в Париже, где в этом году будут соревноваться за победу в «Детском Евровидении» участники из 19 стран. Музыкальный конкурс запланирован на 19 декабря. В настоящее время мероприятия намереваются проводить офлайн, однако ситуация может измениться в случае перемен в эпидемической обстановке.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:46 В стране и мире
Видео
В «ЛизаАлерт» рассказали о гибели человека, которого искали одновременно со Светличной
22:14 В стране и мире
Осужденный за бандитизм сбежал из психбольницы в Астрахани
20:59 В стране и мире
Суд Антальи освободил из-под стражи семерых арестованных россиян
20:00 В стране и мире
Видео
Адвокат Моргенштерна прокомментировал высказывание артиста о Дне Победы
17:06 В стране и мире
Рогозин допустил возможность переноса пуска части ракет РФ на французский космодром
Популярное
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Биолог рассказала, почему у россиян отсутствует коллективный иммунитет от COVID-19
Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России
В Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме
Видео
В «ЛизаАлерт» раскрыли подробности ночных поисков Светличной
Видео
Опубликованы кадры спасения запертых в квартире в Иркутской области четверых детей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.