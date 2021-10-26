Двое сирийских военных ранены в результате обстрела террористов в Идлибе

В результате минометных обстрелов террористами из района Афес в провинции Идлиб по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эд-Дуйр, были ранены двое сирийских военнослужащих. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

За минувшие сутки было зафиксировано девять обстрелов в Идлибской зоне деэскалации со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В провинции Идлиб зарегистрировали пять обстрелов, в Алеппо - два обстрела, в Латакии - два обстрела.

В провинции Алеппо по маршрутам Аджами - Авшария и обратно, Аджами - Мембидж и обратно, в провинциях Ракка и Хасеке от Айн-Иса до Телль-Тамер и обратно, от Швихан до Бадрани и обратно подразделения российской военной полиции провели патрулирование. Кроме того, патрулирование было осуществлено в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту Хатла-Мазлум.

За сутки российской военной полицией было обеспечено безопасное перемещение 766 человек и 352 автомобилей на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса и Телль-Тамер.

* «Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.