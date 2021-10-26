Бастрыкин поручил доложить о ситуации с демонтажем советской звезды во Львове
Председатель СК РФ отследил сообщения в СМИ о демонтаже мемориала «Марсово поле» в честь советских воинов в украинском Львове.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин после появления публикаций в СМИ о том, что в городе Львов на Украине на мемориале «Марсово поле» начался демонтаж металлической копии ордена Отечественной войны, где захоронены погибшие в Великой Отечественной войне советские воины, поручил представить ему доклад по происходящей ситуации.
«Следственный комитет России полагает важным реагировать на подобные факты пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», - отмечается на официальном сайте СК РФ.
Поручение о предоставлении доклада председателю СК России будут выполнять управление правового обеспечения и международного сотрудничества СК РФ во взаимодействии с МИД России.