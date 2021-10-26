Министр здравоохранения Египта госпитализирована с сердечным приступом
Как сообщил представитель министерства, состояние 53-летней женщины сейчас уже стабилизировалось.
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Министру здравоохранения Египта Хале Зайд потребовалась медицинская помощь после того, как у нее произошел сердечный приступ. Об этом сообщили в минздраве страны.
«Министр Хала Зайд пережила сердечный приступ... и госпитализирована в отделение интенсивной терапии в больнице», - проинформировал представитель министерства агентство MENA.
По его словам, сейчас состояние 53-летнего министра стабилизировалось.