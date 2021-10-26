Корвет «Сообразительный» защитился антиторпедами и контратаковал «противника» в Балтийском море

В Балтийском море корвет «Сообразительный» с применением вооружения корабля выполнил ряд учебно-боевых задач. В частности, экипаж корвета в дуэльном противостоянии с кораблем условного противника защитился с помощью антиторпед, а затем нанес контрудар.

Малый противолодочный корабль Балтийской военно-морской базы в ходе учения торпедным залпом атаковал корвет. «Сообразительный» идентифицировал угрозу с помощью гидроакустических средств, провел противоторпедный маневр и из стоящего на вооружении корабля комплекса «Пакет» выпустил две антиторпеды. Ответный залп корвета, по данным объективного контроля, уничтожил выпущенные с МПК учебные торпеды.

Специалисты минно-торпедной боевой части корабля после совершения мероприятий противоторпедной обороны выполнили контрудар по кораблю условного противника с использованием вооружения комплекса «Пакет».

Выход в море завершился выполнением задач по противодиверсионной обороне. Моряки провели внутрикорабельную тренировку по борьбе за живучесть корабля.