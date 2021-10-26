В полку ПВО армейского корпуса Балтфлота выбрали «Ударное» подразделение

В зенитно-ракетном полку армейского корпуса Балтийского флота, в ходе проведенных боевых стрельб зенитными ракетами на полигоне «Капустин Яр» выбрано «Ударное» подразделение.

Учения в Астраханской области для расчетов зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» полка ПВО, местом дислокации которого является Калининградская область, стартовали в начале октября.

В ходе боевой работы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ, расчетами комплексов с помощью более 20 пусков боевых ракет были уничтожены более 20 скоростных маневрирующих мишеней типа «Саман», которые запускались с разных направлений и летали на минимальных и максимальных высотах. Семь целей были уничтожены прямым попаданием боевой части ракет, остальные поражены их осколками.

В результате учений комиссия постановила, что лучше всех свою слаженностью по обнаружению, сопровождению и уничтожению воздушных целей продемонстрировали военнослужащие второй зенитно-ракетной батареи. Этому подразделению и было присвоено звание «Ударное».