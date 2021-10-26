Учениц отчислили из школы телевидения после скандала с «лайками» в соцсети

В кабинете директора школы телевидения сегодня шла борьба за знания. Пятеро студентов выступили против преподавателей и руководства школы после того, как их было решено отчислить из учебного заведения за лайки в соцсетях. Девушки решили написать заявление на имя руководителя с просьбой объяснить причины их отстранения от учебы по совершенно, по их мнению, надуманному поводу

Учениц фактически объявили персонами нон-грата, за то, что они поддержали комментарий под постом в официальном аккаунте школы в соцсети. Организаторы обучения объявили об очередном переносе занятий из-за эпидемии, однако студентов это возмутило, так как они платят за обучение не малые деньги. Сам автор сообщения и еще пять человек, поставивших под ним лайк, отчислены.

Минимум полученных знаний в высшей школе телевидения «Останкино» тут же пришлось применить на практике. Одна из отчисленных девушек сделала скрытую съемку диалога с охранником, который не пускал ее в аудитории. По словам учащейся, мужчина был осведомлен о конфликте и получил соответствующие инструкции напрямую от учредителя.

Почти 400 тысяч рублей за 15 месяцев курсов в Москве Алина Тимерчиева заработала сама. Она поехала в другую страну по специальной программе обучения для студентов. Вернувшись домой, хотела стать звездой телевидения. Но в итоге «акулы пера» напали на студентку, обвиняя ее в том, что саботирует указы мэра Москвы.

На защиту отвергнутых учеников встали в Союзе журналистов, поддержав начинающих репортеров, сообщив, что готовы оказать юридическую помощь.

«Когда вуз действует так репрессивно, пытается исключить ребят - надо посмотреть что за руководство стоит во главе вуза и почему они себе такое позволяют. И в отношения финансовых схем и некорректного поведения со студентами», - прокомментировал секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.

О руководстве школы телевидения в профессиональной среде слагают легенды и проводят настоящие расследования. Александр Филиппов с двойным гражданством России и Финляндии проживает за границей и руководит учебным заведением дистанционно. По некоторым данным, он лично отвечает на комментарии в соцсетях с орфографическими и пунктуационными ошибками.

«С официального аккаунта в директ Instagram мне пришли сообщения в некрасивой форме, что я больше не являюсь учащейся этой школы. У меня оплачены занятия, вчера было плановое занятие, доступ к школе запрещен. То есть они нарушают договор», - говорит студентка Лия Селиванова.

Телеведущая Ольга Спиркина 17 лет назад работала проректором в этой школе. После чего ушла от Филиппова, обвинив его в мошенничестве. Затем открыла собственную медиа школу. С тех пор получает угрозы от бывшего коллеги. Как она сообщила «Звезде», пострадавших из-за лайков студенток уже пригласили в другую частную школу телевидения, предложив хорошую скидку.