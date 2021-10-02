Российских миротворцев в Карабахе обеспечили доступом в Интернет

В Нагорном Карабахе на территории военного городка российского миротворческого контингента развернули абонентский пункт доступа к сети Интернет для военнослужащих. В пункте используются средства обработки открытой общедоступной информации по закрытым каналам связи и вычислительная техника для коммуникации с родными и близкими. При этом проводятся переговоры, в содержании которых - государственная тайна или иная информация ограниченного доступа.

Среди военнослужащих, выполняющих задачи в Сирийской Арабской Республике, абонентский пункт был апробирован ранее. Более того, в данном пункте все оборудование и сетевое обеспечение произведено на территории России. Абонентский пункт в Сирии функционирует и по сей день.

На данный момент в абонентском пункте на территории временного расквартирования российских миротворцев в Нагорном Карабахе действует восемь современных автоматизированных рабочих мест. Они оснащены аудио-, видео- гарнитурой и наушниками. Каждый день около 100 военнослужащих посещают абонентский пункт глобальной информационной сети Интернет.