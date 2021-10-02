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Российских миротворцев в Карабахе обеспечили доступом в Интернет

Елизавета Потейчук
06:25 02.10.2021
Помещения абонентского пункта оборудованы вычислительной техникой и средствами обработки информации по закрытым каналам связи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Нагорном Карабахе на территории военного городка российского миротворческого контингента развернули абонентский пункт доступа к сети Интернет для военнослужащих. В пункте используются средства обработки открытой общедоступной информации по закрытым каналам связи и вычислительная техника для коммуникации с родными и близкими. При этом проводятся переговоры, в содержании которых - государственная тайна или иная информация ограниченного доступа.

Среди военнослужащих, выполняющих задачи в Сирийской Арабской Республике, абонентский пункт был апробирован ранее. Более того, в данном пункте все оборудование и сетевое обеспечение произведено на территории России. Абонентский пункт в Сирии функционирует и по сей день.

На данный момент в абонентском пункте на территории временного расквартирования российских миротворцев в Нагорном Карабахе действует восемь современных автоматизированных рабочих мест. Они оснащены аудио-, видео- гарнитурой и наушниками. Каждый день около 100 военнослужащих посещают абонентский пункт глобальной информационной сети Интернет.

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