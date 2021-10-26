Неонацист распылил перцовый баллончик в лицо пожилому харьковчанину в куртке с надписью «СССР»

Неонацист из Харькова напал на пожилого мужчину и брызнул ему в глаза перцовым баллоном. Поводом для инцидента стала куртка с надписью «СССР». Видео происшествия опубликовано в Telegram. Съемку, по всей вероятности, вел сам нападавший.

На кадрах запечатлено, как пожилой мужчина идет по тротуару вместе со спутницей, когда его окликает неонацист и распыляет в лицо перцовый баллончик, выкрикивая фразу «Слава Украине».

Пострадавший схватился за глаза от боли из-за попадания в них разъедающей смеси.