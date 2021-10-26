Завершено расследование дела «билетной мафии», причастной к гибели следователя

Следователи Следственного департамента МВД России завершили расследование уголовного дела «билетной мафии» - преступного сообщества, которое незаконно оформляло проездные документы, получая доступ к защищенной информации. Ущерб от деятельности группировки составил более 17 миллионов рублей. Дело приобрело общественный резонанс после убийства в 2018 году следователя Евгении Шишкиной, которая расследовала это дело.

«Следователями Следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование резонансного уголовного дела в отношении 22 обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.6 и 210 УК РФ. Это предполагаемые организаторы и участники преступного сообщества, которое специализировалось на мошенничестве в сфере компьютерной информации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате работы правоохранителей были признаны виновными пять фигурантов дела. Они были приговорены к длительным срокам заключения. Также обвинения были предъявлены 22 сообщникам.

По данным следствия, заказчиком убийства Шишкиной был Ярослав Сумбаев, который решил отомстить следователю за то, что она раскрыла преступления хакерской группы. Впоследствии Сумбаев был задержан в Грузии. СК завершил расследование уголовного дела в 2020 году.