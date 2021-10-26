В Петербурге мужчина попытался ограбить ломбард с помощью муляжа СВУ и записки: видео

В Санкт-Петербурге мужчина попытался ограбить ломбард. Как рассказали следователям работники ломбарда, грабитель принес собой пищащий предмет, похожий на самодельное взрывное устройство и приложил записку с требованием отдать ему деньги.

Сотрудники не подчинились требованиям грабителя - они нажали тревожную кнопку, после чего мужчина сбежал с места преступления. На данный момент полиция разыскивает грабителя. Также установлено, что СВУ, которое принес с собой мужчина, оказалось муляжом.