Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Антонов допустил выход РФ и США на договоренности по контролю над вооружениями

Анна Берестовая
01:32 26.10.2021
Посол РФ в Вашингтоне посчитал возможным формирование договоренностей по контролю над вооружениями между Россией и США.
Антонов допустил выход РФ и США на договоренности по контролю над вооружениями
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Нынешнее взаимодействие между РФ и Соединенными Штатами может привести страны к договоренностям по контролю над вооружениями и снижению рисков. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов на заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Мидлберрийском институте.

Он указал, что двум государствам необходимо наличие определенных контрольных механизмов в стратегической сфере, которые будут работать после прекращения действия ДСНВ. И в этой связи Москва, как и обычно, настроена на формирование юридически обязывающих соглашений, хотя готова и к рассмотрению других форматов.

«Надо садиться и работать», - цитирует Антонова посольство РФ в США в соцсети Facebook.

Также посол обратил внимание, что в рамках российско-американского диалога важной темой для обсуждения является гиперзвуковое оружие и иные высокоточные неядерные средства, включая беспилотные системы. В частности, дипломат предложил сделать упор на вооружения, способные решать стратегические задачи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:50 В стране и мире
Видео
Момент взрыва в Набережных Челнах попал на видео
23:15 В стране и мире
Пострадавшая при взрыве дома в Набережных Челнах умерла в больнице
22:52 В стране и мире
Видео
Мощный грохот и обвал квартир: что известно о ЧП со взрывом газа в Набережных Челнах
20:19 В стране и мире
Видео
Под завалами найден подросток: свежие кадры с места взрыва газа в Набережных Челнах
17:42 В стране и мире
Путин присвоил гражданство РФ Наталии Орейро и ее сыну
Популярное
Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России
В Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Видео
Опубликованы кадры спасения запертых в квартире в Иркутской области четверых детей
Видео
У ведущего «Военной приемки» нашли «контрабанду» в порту Петербурга
Мясников назвал самую грубую ошибку при измерении давления
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.