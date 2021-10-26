Антонов допустил выход РФ и США на договоренности по контролю над вооружениями

Нынешнее взаимодействие между РФ и Соединенными Штатами может привести страны к договоренностям по контролю над вооружениями и снижению рисков. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов на заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Мидлберрийском институте.

Он указал, что двум государствам необходимо наличие определенных контрольных механизмов в стратегической сфере, которые будут работать после прекращения действия ДСНВ. И в этой связи Москва, как и обычно, настроена на формирование юридически обязывающих соглашений, хотя готова и к рассмотрению других форматов.

«Надо садиться и работать», - цитирует Антонова посольство РФ в США в соцсети Facebook.

Также посол обратил внимание, что в рамках российско-американского диалога важной темой для обсуждения является гиперзвуковое оружие и иные высокоточные неядерные средства, включая беспилотные системы. В частности, дипломат предложил сделать упор на вооружения, способные решать стратегические задачи.