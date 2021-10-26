Львенок Симба и леопард Ева вылетели из Челябинска домой в Танзанию

Льва Симбу и леопарда Еву отправили на реабилитацию в Танзанию. Долгое время львенка лечил Карен Даллакян. Симба стал жертвой пляжных фотографов.

Когда состояние львенка стабилизировалось, начались переговоры с Танзанией, чтобы передать его в местный парк, где есть все условия для проживания таких животных.

Напомним, что искалеченного и парализованного львенка Симбу Карен Даллакян нашел в Дагестане, где после эксплуатации его для фото с туристами животное просто бросили умирать в глухом ауле. Карен и Юлия Агаева выехали на место и забрали львенка в Челябинск, где после серии операций хищнику не только спасли жизнь, но и вернули подвижность.

Леопард Ева родилась в передвижном зоопарке в Оренбургской области. Мать отказалась от малышки и едва ее не убила, но животное вовремя спасли и привезли в Челябинск.