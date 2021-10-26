Никита Нагорный принял в ряды «Юнармии» школьников из Калуги

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После торжественной церемонии Никита Нагорный встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. За круглым столом они обсудили дальнейшие планы по развитию в регионе проектов «Юнармии». Некоторые из них уже успешно реализуются. К примеру, в рамках акции «Граффити Победы» в Калуге на одном из зданий уличные художники изобразили портрет ветерана Александра Подвязникова и юнармейца Дмитрия Калинина.

«Проект „Граффити Победы“ сейчас на слуху у многих. Это такой способ с помощью современного искусства донести до молодых ребят ценности, которые должны быть в каждом. Это патриотическая акция, которая посредством современного искусства свяжет поколение фронтовиков и нынешнюю молодежь», - подчеркнул глава региона Владислав Шапша.

Также на встрече стало известно, что в ближайшее время в Калужской области будут развиваться еще два направления: лаборатория «Юнтех» и Школа юных корреспондентов.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч ребят. Основная задача движения - патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие российской молодежи.