Никита Нагорный принял в ряды «Юнармии» школьников из Калуги
Около полусотни школьников из Калуги стали юнармейцами.
© Фото: Юнармия
Лидер «Юнармии», олимпийский чемпион Никита Нагорный принял торжественную клятву ребят школы №45 имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в Калуге.
Учащиеся школ №23 и №45 теперь юнармейцы. На церемонии вступления они зачитали клятву, пообещав защищать слабых, чтить память героев, стремиться к победам в учебе и спорте, быть достойными гражданами своей страны. По сложившейся традиции ребятам вручили юнармейские книжки и значки.
«Для вас это первый серьезный шаг в жизни. Вы уже сделали поступок. Не бойтесь пробовать и ошибаться. Чем больше ошибетесь в детстве, тем менее будет ошибок во взрослой жизни», - отметил в своем приветственном слове Никита Нагорный.
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