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Никита Нагорный принял в ряды «Юнармии» школьников из Калуги

Кира Тило
01:44 26.10.2021
Около полусотни школьников из Калуги стали юнармейцами.
Никита Нагорный принял в ряды «Юнармии» школьников из Калуги
© Фото: Юнармия
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Лидер «Юнармии», олимпийский чемпион Никита Нагорный принял торжественную клятву ребят школы №45 имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в Калуге.

Учащиеся школ №23 и №45 теперь юнармейцы. На церемонии вступления они зачитали клятву, пообещав защищать слабых, чтить память героев, стремиться к победам в учебе и спорте, быть достойными гражданами своей страны. По сложившейся традиции ребятам вручили юнармейские книжки и значки.

«Для вас это первый серьезный шаг в жизни. Вы уже сделали поступок. Не бойтесь пробовать и ошибаться. Чем больше ошибетесь в детстве, тем менее будет ошибок во взрослой жизни», - отметил в своем приветственном слове Никита Нагорный.

© Юнармия

Несмотря на то, что церемония состоялась только сейчас, юноши и девушки ведут активную работу с начала учебного года. Осваивают начальную военную подготовку, занимаются спортом, проводят волонтерские акции. Впереди у них еще больше возможностей. Это изучение истории и географии, хореография, КВН, увлекательные экспедиции и походы, прыжки с парашютом и многое другое.

«Новый статус обязывает к ответственности и полной самоотдаче. Отряд „Юнармии“ может мне дать в будущем достаточно хорошее образование и воспитать во мне лучшие качества», - поделилась пятиклассница Дарья Артемьева.

© Юнармия

После торжественной церемонии Никита Нагорный встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. За круглым столом они обсудили дальнейшие планы по развитию в регионе проектов «Юнармии». Некоторые из них уже успешно реализуются. К примеру, в рамках акции «Граффити Победы» в Калуге на одном из зданий уличные художники изобразили портрет ветерана Александра Подвязникова и юнармейца Дмитрия Калинина.

«Проект „Граффити Победы“ сейчас на слуху у многих. Это такой способ с помощью современного искусства донести до молодых ребят ценности, которые должны быть в каждом. Это патриотическая акция, которая посредством современного искусства свяжет поколение фронтовиков и нынешнюю молодежь», - подчеркнул глава региона Владислав Шапша.

Также на встрече стало известно, что в ближайшее время в Калужской области будут развиваться еще два направления: лаборатория «Юнтех» и Школа юных корреспондентов.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч ребят. Основная задача движения - патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие российской молодежи.

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