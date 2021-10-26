Возмущенные высокими тарифами ЖКХ украинцы прорвались в здание горгаза

Жители украинского города Житомира приняли участие в митинге против повышения тарифов ЖКХ. Возмущенные горожане собрались у офиса региональной газовой компании «Житомиргаз», затем протестующие ворвались в здание. Об этом сообщает «Житомир.инфо». Инцидент произошел в понедельник, 25 октября.

Недовольство жителей Житомира вызвали планы повысить в 2,5 раза тариф на распределение газа. Люди собрались у здания горгаза в 11.00 утра. Недовольные высокими ценами на коммунальные услуги горожане потребовали встречи с управляющими. Когда к людям никто не вышел, они сами выломали дверь в здание.

Горожанам в итоге удалось пообщаться с председателем правления Валентином Ющенко и финансовым директором предприятия Дмитрием Конюхом. Он пояснил, что увеличить тариф в 2,5 раза хотят из-за убытков «Житомиргаза» почти в 1 млрд гривен. Основная причина убытка - производственно-технологические расходы.

При этом Конюх заверил, что никакого решения о поднятии тарифа не принимали, только обсуждали возможные варианты решения этой ситуации.