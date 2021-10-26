«Аллигаторы» и «Ночные охотники» отработали посадку с «поврежденным» двигателем под Псковом

Псковские вертолетчики сдали сессию за летний период обучения. В рамках контрольной проверки в небо поднялись экипажи вертолетов Ми-28Н, Ми-35, Ка-52.

Пилоты отработали различные элементы пилотажа, включая перемещение «по квадрату» и даже посадку с «поврежденным» двигателем. Свои нормативы выполнили и летчики огромных транспортных Ми-26.

Псковская бригада входит в состав Ленинградской армии ВВС и ПВО - это одно из мощнейших соединений армейской авиации Западного округа.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина.

Ка-52 - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной.

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности. Основное оружие «Ночного охотника» - ракеты «Атака». Дальность действия этих ракет - шесть километров.