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Антонов: РФ может обсудить с США нестратегическое ядерное оружие при его выводе из ЕС

Анна Берестовая
00:23 26.10.2021
Посол РФ назвал условие обсуждения нестратегического ядерного оружия с Соединенными Штатами.
Антонов: РФ может обсудить с США нестратегическое ядерное оружие при его выводе из ЕС
© Фото: defense.gov
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Вывод американской стороной нестратегических ядерных средств из Европы будет являться предварительным условием обсуждения подобных вооружений между Россией и Соединенными Штатами. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Помимо этого, как отметил дипломат, США будет необходимо ликвидировать инфраструктуру по обслуживанию и хранению такого типа боезарядов. Также от американцев будут ожидать прекращения проведения «совместных ядерных миссий» НАТО.

«Россия в этом отношении занимает последовательную позицию», - цитирует посла ТАСС.

Кроме того Антонов обозначил во время выступления на заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения им. Дж.Мартина при Миддлберийском институте, что Москва выступает против размещения ракет средней и меньшей дальности в любой точке Земли. Он добавил, что Россия намерена не допустить гонки подобных вооружений.

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