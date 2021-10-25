Впервые в истории России мужчина выиграл суд о моральном вреде после сторис в Instagram

Впервые в юридической практике России мужчине удалось выиграть судебное дело о моральном вреде из-за публикации в Instagram. Поводом для обращения послужила сторис, обвиняющая его в том, что ранее он пытался выселить теперь уже бывшую супругу и их детей из квартиры и во многих других инцидентах.

Пара развелась в 2019 году по инициативе женщины. В феврале 2020 года она опубликовала в соцсети сторис о «выселении», об уклонении от алиментов, нежелании мужчины оплачивать ипотеку и многом другом. Поначалу мужчина не реагировал, но с ростом числа и эмоциональности ложных публикаций решил обратиться в суд.

Как сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, в иске об опровержении сведений, порочащих его честь и достоинство, мужчина потребовал записать опровержение и не удалять его в течение года, а также возмещения морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Районный суд его жалобу не поддержал, но коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда пересмотрела иск и частично удовлетворила требования истца.

Так, в итоге бывшую супругу мужчины обязали разместить опровержение в своем аккаунте и не удалять его в течение суток, а также выплатить ему 5 тысяч рублей.