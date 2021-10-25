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Глава Мосбиржи рассказал, как сохранить накопления в период турбулентности

Кира Карон
08:23 25.10.2021
Правильный подход к инвестированию — иметь долгосрочный горизонт и не пересматривать портфель при краткосрочных колебаниях рынка.
Глава Мосбиржи рассказал, как сохранить накопления в период турбулентности
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов рассказал о советах, которые помогут сохранить деньги даже в самые турбулентные периоды на рынке. Он отметил, что диверсифицированный портфель накоплений поможет сохранить деньги.

«Правильный подход к инвестированию — иметь долгосрочный горизонт и не пересматривать портфель при краткосрочных колебаниях рынка. Значительное снижение котировок можно рассматривать как повод купить в портфель что-то из подешевевшего»,  - рассказал Денисов РИА Новости.

Он отметил, что в первую очередь начинающим инвесторам  стоит присматриваться к облигациям федерального займа и крупных российских банков и компаний — такие инвестиции достаточно надежны и служат хорошей альтернативой банковскому депозиту.

Как добавил глава Мосбиржи, частному инвестору часто сложно выбрать, какие бумаги приобретать.

«Я рекомендую паи биржевых фондов. Так как биржевой фонд — это готовый портфель акций или облигаций, собранный управляющей компанией, то и риск вложений в фонд ниже, чем в отдельную бумагу», - заключил Денисов.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с инвесторами заявил, что у российского правительства и Центробанка достаточно ресурсов для сохранения стабильности в текущей экономической ситуации. Мероприятие планировалось еще до того, как мировые финансовые рынки вошли в «зону турбулентности» из-за цен на нефть.

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