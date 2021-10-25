В сложнейших погодных условиях: над Тверью прошли тренировочные полеты на Ан-22 «Антей»

Пелена дождя не помешала тверским летчикам поднять в небо огромный «Антей». Экипажам Ан-22 пришлось взлетать при сильном боковом ветре и низкой облачности.

Асы военно-транспортной авиации выполнили полет по кругу, а также отработали заход на посадку по приборам без визуальных ориентиров. Это необходимо для поддержания высокого уровня профессионализма летчиков.

Отметим, что Ан-22 - это самый большой в мире турбовинтовой транспортный самолет, который может доставлять крупногабаритные грузы на очень большие расстояния.