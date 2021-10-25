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На Дальнем Востоке пресекли контрабанду трепанга и женьшеня на 85 млн рублей

Кира Тило
05:33 25.10.2021
Таможенники совместно с территориальными органами безопасности пресекли контрабандный вывоз трепанга и женьшеня стоимостью 85 млн рублей.
© Видео: ФТС России © Фото: ФТС России
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Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни, УФСБ России по Приморскому краю и Пограничного управления ФСБ РФ по региону в ходе изъяли в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий более 50 кг трепанга и почти четыре тысячи корней дикорастущего женьшеня, сообщает ФТС.

© ФТС России

Также известно, что всего было предпринято четыре попытки вывоза природных ресурсов Дальнего Востока. 

«Во всех случаях схема незаконного вывоза товаров заключалась в перемещении из РФ в КНР стратегически важных ресурсов дикой флоры помимо либо с сокрытием от таможенного контроля. Дальневосточная оперативная таможня возбудила четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ („Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере“)», - говорится в сообщении.

Известно, что общая стоимость изъятых объектов дальневосточной флоры и фауны составила около 85 млн рублей.

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