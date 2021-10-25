На Дальнем Востоке пресекли контрабанду трепанга и женьшеня на 85 млн рублей
Таможенники совместно с территориальными органами безопасности пресекли контрабандный вывоз трепанга и женьшеня стоимостью 85 млн рублей.
© Видео: ФТС России © Фото: ФТС России
Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни, УФСБ России по Приморскому краю и Пограничного управления ФСБ РФ по региону в ходе изъяли в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий более 50 кг трепанга и почти четыре тысячи корней дикорастущего женьшеня, сообщает ФТС.
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