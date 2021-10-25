В стране и мире На Дальнем Востоке пресекли контрабанду трепанга и женьшеня на 85 млн рублей Кира Тило Таможенники совместно с территориальными органами безопасности пресекли контрабандный вывоз трепанга и женьшеня стоимостью 85 млн рублей. © Видео: ФТС России © Фото: ФТС России Читайте нас на: Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни, УФСБ России по Приморскому краю и Пограничного управления ФСБ РФ по региону в ходе изъяли в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий более 50 кг трепанга и почти четыре тысячи корней дикорастущего женьшеня, сообщает ФТС. © ФТС России Также известно, что всего было предпринято четыре попытки вывоза природных ресурсов Дальнего Востока. «Во всех случаях схема незаконного вывоза товаров заключалась в перемещении из РФ в КНР стратегически важных ресурсов дикой флоры помимо либо с сокрытием от таможенного контроля. Дальневосточная оперативная таможня возбудила четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ („Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере“)», - говорится в сообщении. Известно, что общая стоимость изъятых объектов дальневосточной флоры и фауны составила около 85 млн рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика