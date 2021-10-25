Маленькая победа: как ЦПВС налаживает связь между властями Сирии и курдами

Земляной вал разделял деревню Эль-Хусейния четыре года. Одну половину контролирует сирийская администрация, другую - курдские племена, требующие автономию Курдистана. Изначально насыпь возвели курды, после чего Дамаск ответил симметрично. Но сегодня сирийская сторона начала сносить укрепления.

Саперы метр за метром внимательно изучают вал. Двести метров от одного заграждения буквально усыпаны минами. Работы ведутся под пристальным наблюдением российских военных специалистов.

«Предварительно, перед тем как допустить военнослужащих сирийской армии, мы проводили с ними занятия: практические, теоретические. Сейчас мы следим, контролируем, где-то подсказываем, чтобы избежать потерь как личного состава, так и среди мирного населения», - обозначил начальник российской инженерной службы Павел Русин.

В 2017 сирийская армия и курдские формирования, зачищая территорию от террористов, встретились именно на этом месте. Так и возникла линия разграничения. Она перекрыла дорогу вдоль 40-го меридиана, ведущею из Хатлы в Эль-Камышлы. В обоих этих городах стоят наши военные.

Все это время доставка продовольствия и боеприпасов осуществлялась по воздуху. В объезд дорога занимает несколько суток, а по прямой можно добраться за семь часов. Переговоры о сносе земляного вала со всеми сторонами длились четыре года.

И вот сирийская сторона выполнила свои обязательства. Наши военные впервые за долгое время подходят к валу курдской стороны. Но бойцы на посту отвечают: приказа о сносе не поступало. Представители администрации курдов на встречу почему-то опоздали, но по телефону заверили - насыпь уберут. И тут началось настоящее представление.

Местные жители устроили целую забастовку против расчистки. Якобы плотное движение по трассе здесь не нужно, оно им будет мешать. Представители курдской власти на связь выходить перестали. Наши военнослужащие пытаются убедить население, что снос вала необходим в том числе и для их безопасности, но через четыре часа переговоры все же заходят в тупик.

«Возможно, митинг был заранее запланирован, потому что накануне проведения разграждения были замечены машины. "Хаммеры" прибыли на это место, и определенным активистам были даны указания провоцировать эту акцию протеста», - сообщил начальник отдела Центра по примирению враждующих сторон Виктор Кудинов.

К пятому часу переговоров представители администрации курдской стороны все таки прибыли, но с новыми условиями. Предложили выбрать новый маршрут движения - через деревни в которых жители не против проезда машин по их дорогам. Однако это не совсем соответствует задачам, которые здесь выполняют наши военные.

«На данном маршруте меньше находится населенных пунктов, а наша задача нахождения и постконфликтного урегулирования в Сирийской Арабской Республике - это демонстрация флага, присутствие вооруженных сил, налаживание жизни, и, возможно, курдская сторона боится, что мирное население более благоприятно встретит прохождение российских вооруженных сил», - предположил Кудинов.

Еще накануне главы поселений, по которым ранее был согласован маршрут, уверяли специалистов Центра по примирению враждующих сторон, что будут только рады видеть на своих улицах технику с российским флагом. Сегодня ситуация изменилась.

Пока наши машины пойдут, местами, в стороне от населенных пунктов. Переговоры о прямой дороге будут продолжаться. Но все же эти события можно назвать маленькой дипломатической победой: наконец-то, впервые за четыре года, дело сдвинулось с мертвой точки. И наша первая колонна из Хатлы в Камышлы уже успешно прошла.