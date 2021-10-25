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Главный онколог Минздрава предупредил мужчин о неожиданном виде рака

Анна Берестовая
03:44 25.10.2021
Главный внештатный онколог Минздрава РФ назвал вид рака, который часто не распознают мужчины.
Главный онколог Минздрава предупредил мужчин о неожиданном виде рака
© Фото: pixabay.com
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Многие не подозревают, что рак молочной железы может развиться не только у женщин, но и у мужчин. Об этом рассказал внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

Он отметил, что подобные случаи встречаются очень редко, однако при подобном раскладе дело приходится иметь с крайне злокачественной болезнью. Медик подчеркнул, что при появлении первых признаков дискомфорта или боли в молочной железе мужчинам следует сразу же обратиться за помощью специалистов.

«Тут тоже онконастороженность должна быть», - заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Каприн указал, что за 2020 год от онкологических заболеваний молочной железы умерил 21 462 женщины в России. Всего данный диагноз был поставлен 734 тысячам женщин и 172 мужчинам.

Ранее сообщалось, что в прошлом году рак молочной железы стал самой смертоносной формой онкологии в мире, по статистике Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, в 2020 году у 11,7% раковых больных был установлен именно этот тип онкологического заболевания.

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