Главный онколог Минздрава предупредил мужчин о неожиданном виде рака

Многие не подозревают, что рак молочной железы может развиться не только у женщин, но и у мужчин. Об этом рассказал внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

Он отметил, что подобные случаи встречаются очень редко, однако при подобном раскладе дело приходится иметь с крайне злокачественной болезнью. Медик подчеркнул, что при появлении первых признаков дискомфорта или боли в молочной железе мужчинам следует сразу же обратиться за помощью специалистов.

«Тут тоже онконастороженность должна быть», - заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Каприн указал, что за 2020 год от онкологических заболеваний молочной железы умерил 21 462 женщины в России. Всего данный диагноз был поставлен 734 тысячам женщин и 172 мужчинам.

Ранее сообщалось, что в прошлом году рак молочной железы стал самой смертоносной формой онкологии в мире, по статистике Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, в 2020 году у 11,7% раковых больных был установлен именно этот тип онкологического заболевания.