СМИ: Минюст предложил ужесточить штрафы для бизнеса

В России предложили значительно увеличить штрафы для бизнеса по некоторым нарушениям. Соответствующая инициативы была выдвинута министерством юстиции РФ в рамках нового проекта кодекса об административных правонарушениях.

В частности, денежные санкции за недекларирование продукции предполагается сделать в пять раз жестче по сравнению с предшествующим проектом КоАПа РФ. Таким образом максимальная сумма возможного штрафа будет достигать 400 тысяч рублей.

В четыре раза должен будет возрасти штраф за ввод в оборот немаркированных товаров. Кроме того, в два раза больше будет взиматься в случае препятствования проверкам или же при нарушении правил на особо охраняемых природных территориях.

Как указывают «Известия» со ссылкой на законопроект, для малого и среднего бизнеса наказания за административные правонарушения, напротив, окажутся облегченными. Их штрафы вместе со штрафами социально ориентированных некоммерческих организаций будут приравниваться к санкциям для ИП.