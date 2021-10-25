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Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России

Кира Тило
23:17 25.10.2021
Косачев отметил, что НАТО «изобретает угрозы, которые нужно компенсировать, чтобы избежать ловушки».
Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России
© Фото: Federation Council of Russia via Globallookpress.com
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Заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Константин Косачев заявил, что в Европе не хотят, чтобы Россия мешала натоцентричной модели обустройства мира. Об этом он сказал в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» в ответ на слова Наталии Метлиной о том, что то, что происходит сейчас, это происходит «на фоне энергетического кризиса, на фоне протянутой Европой руки, на ладони которой стоит европейский потребитель с просьбой „Россия, дай нам газа“». 

«Они хотят, чтобы мы не мешали установлению натоцентричной модели обустройства мира, где они решают, что такое хорошо, и что такое плохо, кто должен их обеспечивать газом, по какой цене, кто где должен проводить или не проводить военные учения, кто где должен размещать или не размещать свое оружие, но при том, что у них никаких на этот счет обязательств перед окружающим миром возникать не должно», - заявил Косачев.

Также он шуткой ответил на слова главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По словам Косачева, НАТО «изобретает угрозы, которые нужно компенсировать, чтобы избежать ловушки».

«Вы знаете, я сейчас не имея никого персонально ввиду, позволю себе шутку - по интернету гуляет такой мем: Первая страница, обложка учебника, и написано „Как управлять миром, не привлекая внимания психиатров“. У меня такое ощущение, что натовцы все время стремятся решить эту задачу, им очень хочется управлять миром, но если они просто выйдут и скажут „Мы хотим управлять миром“, психиатров они видимо привлекут. Для того, чтобы избежать этой ловушки, они все время изобретают угрозы, которые нужно компенсировать. Вся тема российской угрозы, которая развивается столь стремительно по восходящей последние 30 лет, призвана исключительно компенсировать их односторонние и ничем не обоснованные претензии на сохранение мирового лидерства, к которому они в общем-то привыкли за предыдущие 5 столетий, и которые не хотят упускать ни при каких обстоятельствах», - подчеркнул Косачев.

Напомним, что 21 октября глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, отвечая на вопрос журналистов, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России с использованием ядерного оружия, заявила, что России следует показать готовность использовать и такие средства для «заблаговременного сдерживающего эффекта».

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