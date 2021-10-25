Путин поздравил сотрудников Федеральной таможенной службы с 30-летием ведомства

Президент России Владимир Путин поздравил таможенников и ветеранов службы с профессиональным праздником и 30-летием Федеральной таможенной службы.

«Поздравляю всех российских таможенников и ветеранов службы с профессиональным праздником, а также с 30-летием создания таможенных органов России, сотрудники которых продолжили лучшие традиции многих поколений своих предшественников», - сказал президент.

Также Владимир Путин отметил, что за прошедшие годы таможенная служба изменилась, в результате чего сформировалось сильное ведомство. Также президент подчеркнул, что ФТС - прочная опора для государства.

«За прошедшие годы таможенная служба существенно изменилась. В результате ряда преобразований было сформировано эффективное сильное ведомство. Сегодня оно является прочной опорой для государства, надежно обеспечивает национальные интересы страны», - отметил президент.

Помимо этого Путин поблагодарил за труд и верность профессиональному долгу. Также президент подчеркнул, что ФТС играет важную роль в пополнении государственного бюджета и способствует наращиванию внешних торговых связей.