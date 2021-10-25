Подрыв взрывного устройства произошел перед колонной российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Деръа в районе населенного пункта Умм-Эль-Маатен в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства перед головным автомобилем колонны. Пострадавших среди российских военнослужащих не зафиксировано. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

В результате минометных обстрелов в провинции Идлиб, произведенных боевиками по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Кафер-Небель и Джубас, погиб один военнослужащий САР, и еще один получил ранение.

В провинции Алеппо в результате обстрела террористами позиций правительственных сил из крупнокалиберного пулемета в районе населенного пункта Марааназ были ранены двое сирийских военных.

За минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зарегистрировано девять обстрелов со стороны террористической группировки «Джабхат-Ан-Нусра»*. В провинции Идлиб зафиксировано шесть обстрелов, в Алеппо - один обстрел, в провинции Хама - один обстрел, в Латакии - один обстрел.

В провинции Деръа продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки. Благодаря активной помощи российского Центра по примирению враждующих сторон в населенном пункте Шейх-Мискин за сутки урегулировали свой статус 165 человек и сдано 92 единицы оружия.

*«Джабхат-Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.