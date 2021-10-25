Вертолетчики Северного флота отработали ювелирную точность посадки на палубу БДК «Иван Грен»

В Баренцевом море подразделения Северного флота отработали применение палубной авиации с борта корабля. В тренировке задействовали большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11 711 и штурмовые вертолеты Ка-29.

Экипажи выполнили более 100 взлетов и посадок. Эти винтокрылые машины оказывают огневую поддержку при высадке морской пехоты на берег. Также с их помощью забрасывают боевые группы в тыл противника.

Большие десантные корабли проекта 11 711 - российские корабли ближней и дальней морской зоны, предназначенные для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования.

Первая пара БДК этого проекта «Иван Грен» и «Петр Моргунов» передана флоту в 2018-2020 годах. Внутренние объемы кораблей проекта достаточны для размещения батальона морской пехоты с приданной ему техникой. Разработчик - Невское проектно-конструкторское бюро (НПКБ).