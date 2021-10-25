Расчеты «Бала» продемонстрировали умения по защите прибрежных вод в Финском заливе

Остров Котлин в Финском заливе стал местом учений расчетов береговых ракетных комплексов «Бал» Ленинградской военно-морской базы. Целями стали корабли условного противника.

Проводимые плановые занятия имеют целью совершенствование навыков при обнаружении надводных целей, выдаче целеуказаний для нанесения условных ракетных ударов в различных условиях обстановки.

Отрабатываются способы размещения техники на позициях, выход с них, развертывание, смена боевого порядка после применения ракетного оружия.

Всего к учебным мероприятиям привлечено более 50 человек и около 10 единиц техники, включая комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Комплекс «Бал» представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930, которая включает до двух самоходных командных пунктов, до четырех пусковых установок, которые имеют по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, транспортно-перегрузочные машины.

Интервал пуска в залпе составляет не более трех секунд, а значит, весь боекомплект из 32 ракет четыре пусковые установки могут реализовать примерно за полторы минуты. Это обеспечивает срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя.

Входящие в состав комплекса транспортно-заряжающие машины позволяют оперативно подготовить пусковые установки к повторному залпу.

После присоединения Крыма к Российской Федерации комплексы «Бал» и «Бастион» были развернуты на полуострове. Они неоднократно были задействованы в различных учениях, в том числе с боевыми стрельбами.