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В Севастополе прошли испытания судоподъемного нового понтона для прохождения мелководья

Андрей Аркадьев
14:27 25.10.2021
Новый судоподъемный понтон передан в состав сил и средств службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ. Также его можно использовать для подъема затонувших кораблей и судов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новейший понтон ССП-200, предназначенный для подъема затонувших судов, испытали в Севастополе. В работах участвовали специалисты учебно-научного центра ВМФ.

Стальная конструкция оснащена специальным устройством, которое позволяет закрепить объект под водой.

С помощью такого понтона можно не только поднимать, но и транспортировать суда. Также оно незаменимо при прохождении мелководья - позволяет уменьшить осадку кораблей.

Понтон произведен подмосковным предприятием «КАМПО» по заказу Главного командования ВМФ.

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