Армия В Севастополе прошли испытания судоподъемного нового понтона для прохождения мелководья Андрей Аркадьев Новый судоподъемный понтон передан в состав сил и средств службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ. Также его можно использовать для подъема затонувших кораблей и судов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Новейший понтон ССП-200, предназначенный для подъема затонувших судов, испытали в Севастополе. В работах участвовали специалисты учебно-научного центра ВМФ. Стальная конструкция оснащена специальным устройством, которое позволяет закрепить объект под водой. С помощью такого понтона можно не только поднимать, но и транспортировать суда. Также оно незаменимо при прохождении мелководья - позволяет уменьшить осадку кораблей. Понтон произведен подмосковным предприятием «КАМПО» по заказу Главного командования ВМФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика