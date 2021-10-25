Опубликованы кадры падения самолета в Рузском районе Подмосковья

По факту крушения легкомоторного самолета «Аэропракт А-22» продолжается расследование уголовного дела. СК РФ опубликовал видео падения легкомоторного самолета в Рузском районе Подмосковья.



На кадрах видно, как самолет, набрав высоту, резко начинает падать вниз.

По предварительной информации, в воскресенье в районе деревни Ватулино Рузского района потерпел крушение «Аэропракт А-22». На его борту находились пилот и один пассажир. В результате происшествия оба погибли.

Ранее МЧС опубликовало первые кадры с места крушения высокоплана. На них видны обломки воздушного судна, некоторые элементы самолета продолжают тлеть.