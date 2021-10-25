«Промсвязьбанк» повысил ставки по пяти вкладам

ПСБ повысил доходность по всей линейке депозитов для физических лиц. Диапазон увеличения ставок по вкладам «Весомый процент», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил 0,40-0,45 п.п. По словам руководителя центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидии Хальфиевой, банковские депозиты остаются наиболее востребованным сберегательным инструментом с гарантированным доходом.

«Учитывая тенденцию последовательного повышения ключевой ставки Банка России, мы улучшили условия по всей линейке вкладов для физических лиц. Кроме того, мы предоставили нашим клиентам большой выбор опций в зависимости от их предпочтений: повышенная ставка при увеличении суммы вклада, возможность пополнять и совершать расходные операции, размещение средств на различные сроки, открытие депозитов любым удобным способом – в отделении, интернет-банке или мобильном приложении ПСБ», - отмечает Хальфиева.

Максимальная ставка 8% годовых действует по вкладу «Весомый процент». По депозиту «Сильная ставка», который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке, ставка увеличена до 7,5% годовых. По «Онлайн-вкладу» максимальная доходность составит 7,5% годовых. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ. По депозиту «Мой доход» предусмотрена ставка до 7,1% годовых, по вкладу с пополнением «Моя копилка» - до 6% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» - до 5,75% годовых.