Скончался актер Джеймс Майкл Тайлер сыгравший Гантера в «Друзьях»

В Лос-Анджелесе скончался актер Джеймс Майкл Тайлер, который известен по роли Гантера в сериале «Друзья». Ему было 59 лет.

Причиной смерти актера стал рак, который диагностировали в 2018 году. Всего в сериале Тайлер снялся в 148 эпизодах. В этом году Джеймс Майкл Тайлер эпизодически появился по видеосвязи в специальном эпизоде «Друзья: воссоединение». После выхода этого шоу Тайлер публично признался, что борется с онкологическим заболеванием.

Американский комедийный сериал «Друзья» о жизни шести приятелей на Манхэттене выходил с 1994 по 2004 годы.

Ранее один из сценаристов и создателей культового сериала «Друзья» Марта Кауффман рассказала, почему спустя 25 лет после выхода первой серии его все еще смотрят и любят, а также в связи с чем перезапуск популярного ситкома конца прошлого века не планируют снимать.