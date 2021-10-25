Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Скончался актер Джеймс Майкл Тайлер сыгравший Гантера в «Друзьях»

Кира Карон
10:19 25.10.2021
Причиной смерти актера стал рак, который диагностировали в 2018 году.
Скончался актер Джеймс Майкл Тайлер сыгравший Гантера в «Друзьях»
© Фото: Supplied by FilmStills, Globallookpress
Читайте нас на:

В Лос-Анджелесе скончался актер Джеймс Майкл Тайлер, который известен по роли Гантера в сериале «Друзья». Ему было 59 лет.

Причиной смерти актера стал рак, который диагностировали в 2018 году. Всего в сериале Тайлер снялся в 148 эпизодах. В этом году Джеймс Майкл Тайлер эпизодически появился по видеосвязи в специальном эпизоде «Друзья: воссоединение». После выхода этого шоу Тайлер публично признался, что борется с онкологическим заболеванием.

Американский комедийный сериал «Друзья» о жизни шести приятелей на Манхэттене выходил с 1994 по 2004 годы.

Ранее один из сценаристов и создателей культового сериала «Друзья» Марта Кауффман рассказала, почему спустя 25 лет после выхода первой серии его все еще смотрят и любят, а также в связи с чем перезапуск популярного ситкома конца прошлого века не планируют снимать.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:19 В стране и мире
Видео
В Совфеде назвали словоблудием угрозы Киева создать ракеты, которые «достанут до Москвы»
09:00 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры спасения запертых в квартире в Иркутской области четверых детей
07:06 Армия
Видео
В сложнейших погодных условиях: над Тверью прошли тренировочные полеты на Ан-22 «Антей»
03:14 В стране и мире
Гинцбург рассказал о последствиях досрочной ревакцинации от COVID-19
06:22 В стране и мире
СМИ: в Судане арестован премьер-министр, армия блокировала въезды в столицу
Популярное
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Видео
Опубликованы кадры спасения запертых в квартире в Иркутской области четверых детей
Видео
У ведущего «Военной приемки» нашли «контрабанду» в порту Петербурга
Мясников назвал самую грубую ошибку при измерении давления
Россиянам напомнили о транспортном налоге за 2020 год
Тимошенко уличила Киев во вранье о прекращении поставок газа из России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.