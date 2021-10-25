Новосибирск накрыло дымом от загоревшихся покрышек: видео

В промзоне в Ленинском районе Новосибирска загорелись покрышки. Обильный черный дым распространился далеко и виден из самого центра города.

В видео, снятом МЧС России, показана работа пожарных расчетов, прибывших для ликвидации возгорания. Клубы от пожара поднимаются на фоне машин пожарных, приступивших к работе.

Масса еще не тронутых огнем покрышек остается рядом с пожаром. Через них пожарным приходится пробираться к источнику возгорания. Ролики опубликованы в Instagram.