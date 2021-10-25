Новосибирск накрыло дымом от загоревшихся покрышек: видео
Масса еще не тронутых огнем покрышек остается рядом с пожаром, и через них пожарным приходится пробираться к источнику возгорания.
© Видео: МЧС РФ, nsk_life, Instagram © Фото: МЧС РФ
В промзоне в Ленинском районе Новосибирска загорелись покрышки. Обильный черный дым распространился далеко и виден из самого центра города.
В видео, снятом МЧС России, показана работа пожарных расчетов, прибывших для ликвидации возгорания. Клубы от пожара поднимаются на фоне машин пожарных, приступивших к работе.
Масса еще не тронутых огнем покрышек остается рядом с пожаром. Через них пожарным приходится пробираться к источнику возгорания. Ролики опубликованы в Instagram.