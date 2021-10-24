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Гранаты, СОБР и водолазы: как проходит поимка контрабандистов на воде

Владимир Расходчиков
10:10 24.10.2021
Во время поимки кораблей контрабандистов на Дальнем Востоке сотрудникам таможни помогают специальные отряды быстрого реагирования и группы водолазов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Таможенное подразделение СОБРа в ходе учений на Дальнем Востоке показало, как происходит захват кораблей контрабандистов. Если судно злоумышленников отказывается останавливаться даже после предупредительного огня, то группа захвата идет на сближение с кораблем и оглушает контрабандистов светошумовыми гранатами. Затем СОБР, воспользовавшись замешательством, пересаживается на судно контрабандистов и останавливает их.

Во время подобных погонь задействованы и группы водолазов, так как контрабандисты могли по дороге сбросить свой улов, чтобы скрыть улики. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал начальник морского отдела Владивостокской таможни Семен Арекин. 

«Водолазы ищут тайник, который контрабандисты могли спрятать на дне судна, либо на дне. Они могут его срезать, сбросить. Он может быть прикреплен и ко дну судна. Если вдруг его срезали, то его всегда можно будет при оптимальной глубине найти на дне и поднять», - объяснил сотрудник ФТС.

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