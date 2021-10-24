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Гоночный болид на воде: в ФТС рассказали об особенностях кораблей проекта 14232

Владимир Расходчиков
10:07 24.10.2021
Федеральная таможенная служба использует скоростные корабли для погони и поимки контрабандистов, решивших попытаться уйти от таможенников.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Большое таможенное судно проекта (БТС) 14232 может разгоняться по воде вплоть до 100 км/ч, несмотря на свои габариты, что позволяет ему быстро настигать любые корабли контрабандистов. А воздушная подушка обеспечивает невероятную для такой скорости плавность хода. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал командир БТС «Петр Матвеев» владивостокской таможни Андрей Малыхин.

«На госиспытаниях эти суда набирали скорость в 53 узла (98.16 км/ч, прим. ред.) Это судно на воздушной каверне. Его спроектировало КБ Алексеева. Воздух подкачивается под дно судна, и судно идет на воздушной подушке. Его мореходность составляет 5 суток, дистанция – до 500 миль, водоизмещение – 98 тонн, мощность - 10 тысяч лошадиных сил», - объяснил таможенник. 

Большая часть судов проекта 14232 базируется на Дальнем Востоке, он оснащен пулеметом «Корд» калибра 12,7. На борту БТС также присутствуют бойцы СОБРа, которые помогают останавливать корабли контрабандистов, решивших оказать сопротивление. 

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