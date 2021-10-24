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У ведущего «Военной приемки» нашли «контрабанду» в порту Петербурга

Владимир Расходчиков
10:46 24.10.2021
Просвечивание контейнеров в морском порту Санкт-Петербурга позволяет ФТС находить подозрительные объекты без вскрытия опломбированных хранилищ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сотрудники таможни в морском порту Санкт-Петербурга обнаружили спрятанную заранее «контрабанду» в виде нескольких замотанных свертков и иконы во время эксперимента, который провел ведущий программы «Военная приемка». Он спрятал пакеты в одном из множества портовых контейнеров и опечатал его, об эксперименте знало только начальство таможни, для обычных сотрудников все осталось в тайне. 

Просвет контейнеров при помощи стационарного инспекционно-досмотрового комплекса быстро выявил странные полости внутри хранилища, а служащие таможни вручную вскрыли его и смогли лично обнаружить все спрятанные от них «контрабандные» свертки. 

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