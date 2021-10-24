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В США арестовали «самого страшного» преступника

Ян Брацкий
04:45 24.10.2021
Злоумышленника задержали после того, как он пробрался в чужой дом и попытался изнасиловать хозяйку.
В США арестовали «самого страшного» преступника
© Фото: greene county jail
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«Самый страшный» преступник арестован в США в штате Миссури. Речь о 46-летнем Майкле Кэмпбелле, лицо которого полностью покрыто зловещими татуировками.

Как пишет The Smoking Gun, на лбу у задержанного изображена пентаграмма, а на носу паук. Полицейские задержали Кэмпбэлла в чужом доме, куда он забрался с целью изнасиловать хозяйку.

Это уже не первый раз, когда татуированный злоумышленник попадает в руки оперативников. За ним числятся кражи со взломом, побег из-под стражи, изнасилования, крупные хищения.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит пожизненный срок. Сам он уверяет, что это женщина домогалась его, а он ответил ей отказом.

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