В США арестовали «самого страшного» преступника

«Самый страшный» преступник арестован в США в штате Миссури. Речь о 46-летнем Майкле Кэмпбелле, лицо которого полностью покрыто зловещими татуировками.

Как пишет The Smoking Gun, на лбу у задержанного изображена пентаграмма, а на носу паук. Полицейские задержали Кэмпбэлла в чужом доме, куда он забрался с целью изнасиловать хозяйку.

Это уже не первый раз, когда татуированный злоумышленник попадает в руки оперативников. За ним числятся кражи со взломом, побег из-под стражи, изнасилования, крупные хищения.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит пожизненный срок. Сам он уверяет, что это женщина домогалась его, а он ответил ей отказом.