Евменов рассказал о ходе строительства серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для ВМФ

До 2024 года будет полностью построена и войдет в состав Тихоокеанского флота серия из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3. Такое заявление сделал Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«В настоящее время продолжается строительство этой серии на заводе "Адмиралтейские верфи ", который входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Причем, строительство каждой подводной лодки идет с опережением графика» - сообщил он по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы подводного кораблестроения.

Пополнение Подводных сил Тихоокеанского флота серией из шести единиц подводных лодок проекта 636.3, по его словам, является частью реализуемой сегодня Министерством обороны РФ и Главным командованием ВМФ программы по оснащению подводной, надводной, воздушной и береговой составляющих Тихоокеанского флота.

«Тихоокеанцы смогут еще более эффективно выполнять поставленные задачи в своей операционной зоне ответственности и в дальней океанской зоне», - подчеркнул Евменов.

Контракт на строительство серии был подписан в сентябре 2016 года. Это стало продолжением реализации долгосрочного плана Минобороны РФ по оснащению Военно-морского флота страны.

Первая подводная лодка, «Петропавловск-Камчатский», была передана ВМФ РФ в ноябре 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Подводная лодка «Магадан» была принята в состав ВМФ 12 октября.

Строительство в сжатые сроки обеспечено слаженной работой проектанта ЦКБ «Рубин», завода-строителя, а также кооперации контрагентских фирм, привлечение которых к работам хорошо налажено. Специалисты «Рубина» обеспечивают авторский надзор за эксплуатацией переданных Военно-морскому флоту кораблей.

В настоящее время на четвертой подводной лодке тихоокеанской серии «Уфа» идет формирование легкого корпуса, установка акустического покрытия, а также трубомонтажные и электромонтажные работы. Пятый и шестой подводные корабли серии «Можайск» и «Якутск», были заложены на предприятии при участии Президента РФ Владимира Путина 23 августа 2021 года. На подводной лодке «Можайск» идет электрослесарное насыщение блоков, проводятся малярные и изоляционные работы. На конец года запланированы гидравлические испытания носового блока корабля. Также идет формирование блоков ПЛ «Якутск».

Ранее, 12 октября, В Санкт-Петербурге на предприятии Объединенной судостроительной корпорации АО «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония передачи в состав Военно-Морского Флота РФ большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3. На подводной лодке был поднят Андреевский флаг.

Корабелы «Адмиралтейских верфей» на один месяц раньше установленного срока передали подводную лодку «Магадан» в состав ВМФ. Предыдущая в серии подводная лодка «Волхов» также была передана в состав ВМФ на месяц ранее установленного графиком срока.

«Это говорит о том, что по ряду направлений военного кораблестроения и, в частности, в вопросе неатомного подводного кораблестроения достигнут серьезный результат, когда строительство подводных лодок идет с опережением графика», - указал главком ВМФ в приветственном слове по случаю передачи в состав ВМФ России дизель-электрической подводной лодки «Магадан».

Все это, согласно его словам, стало итогом постоянного тесного взаимодействия Главного командования ВМФ с Объединенной судостроительной корпорацией, с «Адмиралтейскими верфями», с ЦКБ «Рубин», а также ответственного отношения корабелов к проектированию и строительству неатомных подводных лодок. Немаловажную роль, как отметил Евменов, сыграл и тот факт, что производственные мощности «Адмиралтейских верфей» постоянно развиваются и модернизируются.