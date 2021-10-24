Человек погиб в результате взрыва гранаты в квартире жилого дома в Брянске

В квартире одного из жилых домов в Брянске произошел взрыв боевой гранаты. Об этом говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, в результате инцидента погиб мужчина 1992 года рождения. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, а также о незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств.

«Предварительно установлено, что четверо молодых людей распивали спиртное в квартире многоэтажного дома. В это время в указанной квартире произошла детонация взрывного устройства (гранаты), которое находилось внутри квартиры. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства происхождения взрывного устройства», - говорится в сообщении СКР.

Правоохранителями были организованы следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех причин случившегося.