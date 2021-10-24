Культивация ненависти и переписывание истории: почему главной политической идеей на Украине стало противостояние России

В Киеве с почетным караулом на этой неделе встретили главу Пентагона. Совсем не как президента страны Владимира Зеленского во время его недавнего визита в Вашингтон. Ллойд Остин, строго поглядывая на бойцов, прошел по ковровой дорожке, в конце которой по струнке вытянулся украинский генерал. Ударившись кулаками с министром обороны Украины Андреем Тараном, стороны отправились на протокольные мероприятия. Военные приветствовали шефа Пентагона бандеровским лозунгом.

К удовольствию украинских политиков американский генерал долго говорил о «злонамеренных действиях России» и обвинил Москву в развязывании конфликта на востоке Украины.

Пока широкоплечий Ллойд Остин протискивался бочком в кабинет Зеленского, тот стоял как по стойке «смирно». На Украину глава Пентагона прилетел, чтобы вновь заверить Киев в полной и безоговорочной поддержке. Фраза, конечно, дежурная, но украинские СМИ не скрывали ликования, ведь, по их мнению, теперь вопрос вступления Украины в НАТО практически решен.

«Ни одна третья страна не имеет права вето на решения о членстве в НАТО. Наша поддержка суверенитета Украины непоколебима, и мы снова продолжим работать вместе с нашими партнерами, чтобы Украина могла защитить себя», - сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Пообещал шеф Пентагона и дальше вооружать украинскую армию. За день до его приезда, в страну как раз прибыла очередная партия американской военной помощи. Не отстает и Великобритания: Лондон готов продать Киеву высокотехнологичные самонаводящиеся ракеты класса «земля-земля».

Украина не член НАТО, но уже плацдарм. По стране строятся городки по планам Пентагона. Есть данные что офис Зеленского дал распоряжение главам Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей найти участки под строительство натовских учебных центров и полигонов. Это помимо трех официальных мест дислокации солдат Альянса на территории Украины: Яворовский военный полигон, пункт оперативного управления кораблями в Очакове, порт Южный. «Хаммеры» с флагами США колесят по всей Украине. Американские военные, советники и инструкторы уже работают на как минимум шести объектах в составе спецгрупп.

«Украина де-факто уже есть плацдарм НАТО - это надо четко понимать. Если США действительно толкнут Украину на вооруженную борьбу против России, в этом случае, конечно же, украинский народ выступит в роли пушечного мяса и понесет большие потери», - уверен доктор военных наук, военный аналитик Константин Сивков.

Эксперты убеждены, что Запад формирует из украинских солдат войска первого эшелона. Чтобы в случае чего воевать с Москвой до последнего украинца. Но горячие головы и в Киеве, и на местах, похоже, только рады стать антироссийским плацдармом НАТО. И гордо рапортуют о подготовке к вторжению Москвы.

«У нас почти 130 районов по новому районированию. Отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует. Мы должны быть готовы в каждой области», - утверждает командующий ССО Украины Григорий Галаган.

А советник Зеленского Алексей Арестович и вовсе в прямом эфире признается, что готов устраивать теракты и диверсии на территории России.

«У нас есть способы и средства заставить оккупанта платить высокую цену за каждый день оккупации, и мы это делаем. Рубить электричество и газ на российской территории - это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война», - заявляет советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Как остановить превращение Украины в «анти-Россию», во время заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи у Владимира Путина спросил украинский политолог Михаил Погребинский. Российский лидер не скрывает, что ситуация настолько непростая, что пока ответ на этот вопрос ему неизвестен.

«Я, к сожалению, наверное, Вас разочарую. Я не знаю пока ответа на этот вопрос. Потому что до сих пор, во всяком случае, было: приходили руководители страны, опираясь на избирателей Юго-Востока, а потом почти сразу меняли свои политические позиции в прямо противоположную сторону. Почему? А потому что то молчаливое большинство за них голосовало в надежде на то, что будут исполняться данные предвыборные обещания, но немолчаливое агрессивное меньшинство националистическое подавляло всяческую свободу принятия ожидаемых населением Украины решений, и, по сути, они и руководят страной», - ответил Путин.

Говорил президент РФ и о травле и репрессиях, которые стали нормой жизни на Украине. Яркий пример - уголовное преследование оппозиционного политика Виктора Медведчука.

«Вы упомянули сейчас про Виктора Медведчука, его пытаются привлечь к уголовной ответственности за государственную измену. За что? Он что, украл какие-то секреты, тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и на выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины», - заявил Владимир Путин.

Президент же Зеленский, чей рейтинг упал до 24%, а партию «Слуга народа» по популярности обогнала даже партия Петра Порошенко, в прямом эфире сделал очередное скандальное заявление. Он готов использовать Виктора Медведчука в качестве разменной монеты для торга с Москвой. Звучит так, будто лидер Оппоблока в заложниках у Зеленского.

«С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на героев и граждан Украины, которые находятся не на Украине», - сообщил Владимир Зеленский.

Сам Виктор Медведчук, находящийся под домашним арестом, заявил, что у него не было и нет другого гражданства, кроме украинского, и такой обмен его не интересует даже гипотетически.

«Я гражданин Украины и буду им. То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина», - считает Медведчук.

И хотя Украина и не думает выполнять Минские соглашения и решения, принятые по итогу парижского саммита, в Киеве настаивают на новой встрече Нормандской четверки. В Кремле еще раз подчеркивают, что смысла в ней не видят.

Киевский политикум тоже не сидит без дела. Украинский Минкульт презентовал виртуальный музей российской агрессии, а совет национальной безопасности выпустил «антиоккупационный» глоссарий - словарь терминов, которые теперь должен использовать каждый уважающий себя украинец.

Особенно важно знать список запрещенных слов журналистам и политикам. К примеру, согласно украинскому новоязу, воссоединение Крыма с Россией теперь нужно называть временной оккупацией. Майдан - это революция достоинства, а Великой Отечественной войны и вовсе не существовало, была советско-германская война.

И такой план трансформации украинского общества в «Анти-Россию» с помощью переписывания истории и словарей запрещенных и разрешенных слов и понятий уже начал приносить плоды. Так, песня про Степана Бандеру вошла в топ самых прослушиваемых за неделю. Ее поют украинские школьники на переменах.

Другим хитом стала песня о сожженной Москве - ее украинский шоумен записал в замерзающем без газа Киеве и исполнил на одном из телеканалов. По задумке исполнителя, мечты о сожженной столице России должны греть холодными зимними вечерами каждого настоящего украинского патриота.

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