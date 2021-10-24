Иммунолог рассказал, как вакцинация «Спутником V» влияет на кормящих женщин

Вакцинация кормящих женщин препаратом от коронавируса «Спутник V» не может навредить ребенку. Более того, прививки от многих заболеваний рекомендуется делать в период лактации. Об этом «Звезде» рассказал иммунолог, заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И.Мечникова РАМН, доктор наук и профессор Михаил Костинов.

«Это ничего особенного, потому что многие вакцины разрешаются во время кормления грудью. Вакцина не живая, соответственно не живая, значит, она не передает через молоко вирус, потому что там не вируса», – пояснил специалист.

По словам иммунолога, исследования проводились для того, чтобы проверить, как кормящие мамы реагируют на компоненты «Спутника V». Поэтому, если Минздрав объявил, что прививку можно делать, значит, ее безопасность доказана, подчеркнул доктор.

«Многие эффекты не являются противопоказаниями. Вот грипп, например, не является противопоказанием для введения кормящим мамам. Это наоборот рекомендуется для того, чтобы они не заболели и не заразили своих детей», – отметил Костинов.

Сегодня стало известно, что Минздрав России исключил кормящих женщин из перечня лиц, которые имеют противопоказания к вакцинации препаратом против COVID-19 «Спутник V». Соответствующее изменение было внесено в инструкцию к «Гам-Ковид-Ваку», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава.