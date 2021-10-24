СК РФ проверяет видео, на котором жительница Саратова протащила по лестнице ребенка вниз головой
Следственное управление СК РФ по Саратовской области начало проверку видео из социальных сетей, на котором запечатлено, как женщина волочит по лестнице ребенка вниз головой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Согласно информации из соцсетей, запись была сделана 16 октября у дома №53 на Тверской улице Саратова. Через час после этого инцидента очевидцы сняли еще один ролик, на котором, предположительно, эта же женщина кричит на свою дочь из-за якобы кражи 200 рублей. При этом за маленькую девочку пытаются заступиться прохожие, однако это не сильно сбавляет пыл агрессивной матери, общающейся с окружающими на повышенных тонах.
В сообщении СКР отмечается, что следователи изучают оба видео. Выясняются обстоятельства случившегося и личности участников записей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.