Пламенное зарево в ночном небе: опубликованы кадры крупного возгорания вблизи АЗС в Красноярском крае

В городе Канск Красноярского края вблизи одной из АЗС произошло возгорание сухой травы на площади полгектара. Об этом информирует МЧС РФ по региону.

По сообщениям местных жителей, пламя вплотную подошло к заправочной станции. Это подтверждают и опубликованные в социальных сетях кадры очевидцев, на которых видно, что горение происходит не только в непосредственной близости от АЗС, но и от жилых домов.

По данным МЧС, на месте сейчас работают пожарные. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер.