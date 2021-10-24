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Эксперт рассказал, что не стоит покупать в duty-free

Ян Брацкий
01:46 24.10.2021
К таким товаром относятся одежда, электроника, косметика и различные сумки и чемоданы.
Эксперт рассказал, что не стоит покупать в duty-free
© Фото: flickr
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Некоторые популярные товары в магазинах беспошлинной торговли могут оказаться дороже, чем в обычной рознице. Об этом отправляющихся в заграничные отпуска россиян предупредил редактор издания Travel Markets Insider Лоис Пастернак.

«Лучше приобрести специфические местные товары, вроде ремесленных изделий или деликатесов», - приводит слова эксперта агентство «Прайм».

К таким товарам относится электроника. Если цена на гаджет в duty-free ниже, возможно это устаревшая модель, сказал Лоис. Не следует приобретать одежду, только если она не местного производства. Ну а если на ярлыке вообще не указана страна происхождения - товар лучше вернуть на полку.

Среди других групп товаров, которые лучше обходить стороной, косметика, фото- и видеокамеры, дорожные сумки, чемоданы, подушки для путешествий и повязки для глаз. Все это можно найти в обычных магазинах по более привлекательной цене, считает специалист.

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