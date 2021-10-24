Шойгу рассказал о необычном обогревателе в палатке у Путина на ночевке в тайге

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о необычном обогревателе в палатке президента России Владимира Путина. По его словам, полотно обогревателя, на котором был нарисован очаг, напомнило ему сказку о Буратино.

«Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино - помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь, и все остальные вещи. Это вызвало такой живой и неподдельный веселый интерес», - рассказал Шойгу в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Министр отметил, что можно было обойтись и без такого антуража, однако поблагодарил тех, кто готовил экспедицию и позаботился о том, чтобы было действительно тепло.

На вопрос журналиста о том, как ему удается каждый год зазывать президента в тайгу, Шойгу ответил, что «надо еще разобраться, кто кого тянет». По словам министра, глава государства загорелся такими экспедициями, когда он показал ему международный журнал о природе, в которых иностранный путешественник рассказывал об удивительных местах России.