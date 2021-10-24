В Белгородской области автобусы не будут перевозить пассажиров без масок

В Белгородской области водителям общественного транспорта запретили двигаться по маршруту, если в салоне есть люди без масок. Соответствующее распоряжение, подписанное вице-губернатором региона Владимиром Базаровом, появилось в распоряжении издания «Белновости».

«Необходимо запретить водителю транспортного средства отправляться с остановочного пункта по маршруту в случае нахождения в подвижном составе пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания», - говорится в документе, адресованном главам муниципальных образований и городских округов области.

Ранее аналогичные меры приняли в Нижегородской области. Сотрудников «Нижегородпассажиравтотранса» предупредили об обязательном ношении масок и о том, что при нахождении в салоне пассажиров без масок автобус не тронется с остановки.