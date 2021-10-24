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Тонны кислорода: как армия помогает красным зонам больниц в регионах

Антон Балзовский
11:33 24.10.2021
Минобороны России также продолжает возводить по всей стране многофункциональные медцентры.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министерство обороны России помогает бороться с коронавирусом - тонны жидкого кислорода поступают в красные зоны из резервуаров Воздушно-космических сил. По всей стране также строятся новые госпитали с хорошо оснащенными инфекционными отделениями.

Медицинский кислород на исходе то в одном, то в другом регионе. Министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу командующим войсками военных округов оказать оперативную помощь по выделению кислорода для лечебных учреждений в регионах.  Ранее такое поручение дал президент страны Владимир Путин.

Кислород поступил в больницу скорой медицинской помощи во Владикавказе. На военном аэродроме в Моздоке военнослужащие закачали в специальную машину кислород из хранилища. Затем его привезли в медучреждение, где снова перекачали. Для этого выделена газозарядная станция высокого давления. Жидкий кислород изначально предназначался для кислородных аппаратов летчиков, которые свои маски надевают примерно на высоте четырех тысяч метров.

По запросам глав регионов с хранилищ военных аэродромов Южного военного округа на лечение больных COVID-19 готовы передать более 20 тонн кислорода. По всей стране воинские части уже передали 240 тонн кислорода больницам в 14-ти регионах. Кроме того, Минобороны продолжает строить многофункциональные медцентры, в которых успешно лечат пациентов с ковидом. В подмосковной Истре возведут стационар на 160 койко-мест, сдать комплекс планируют в мае следующего года. Ранее военные строители сдали уже тридцать подобных модульных многофункциональных центров.

В красной зоне нового медцентра Минобороны в Ростове-на-Дону треть пациентов - гражданские. В городских больницах не хватает коек. Пациентов, не имеющих отношения к армии, госпиталь принимает не в ущерб военнослужащим. Солдаты и офицеры стали меньше болеть коронавирусом. В ЮВО оба компонента вакцины «Спутник V» получили 98 процентов личного состава.

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