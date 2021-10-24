Минздрав Италии продлил запрет на въезд из третьих стран, включая Россию

В Италии продлен запрет на въезд граждан из третьих стран, к которым относится и Россия. Соответствующее постановление подписал глава Минздрава республики Роберто Сперанца. Запрет из-запандемии коронавируса продлен до 15 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

«Продлен срок действия распоряжения о въезде в Италию из третьих стран до 15 декабря», - приводит ТАСС сообщение Минздрава.

Распоряжение предусматривает обязательный 10-дневный карантин по прилету и необходимость сдачи ПЦР-теста не ранее чем за трое суток до отправления в Италию. Кроме того, въезд из третьих стран с туристическими целями невозможен.