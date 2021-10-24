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Минздрав Италии продлил запрет на въезд из третьих стран, включая Россию

Ян Брацкий
00:53 24.10.2021
Без ограничений в Италию могут въехать граждане Евросоюза, а также государств Группы семи при наличии прививочного сертификата.
Минздрав Италии продлил запрет на въезд из третьих стран, включая Россию
© Фото: pixabay
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В Италии продлен запрет на въезд граждан из третьих стран, к которым относится и Россия. Соответствующее постановление подписал глава Минздрава республики Роберто Сперанца. Запрет из-запандемии коронавируса продлен до 15 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

«Продлен срок действия распоряжения о въезде в Италию из третьих стран до 15 декабря», - приводит ТАСС сообщение Минздрава.

Распоряжение предусматривает обязательный 10-дневный карантин по прилету и необходимость сдачи ПЦР-теста не ранее чем за трое суток до отправления в Италию. Кроме того, въезд из третьих стран с туристическими целями невозможен.

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