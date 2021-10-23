Пропала собака: как мошенники зарабатывают на беде хозяев домашних животных

Новый вид мошенничества набирает популярность в России - на этот раз злоумышленники пытаются выманить деньги у расстроенных хозяев потерявшихся домашних питомцев. Они требуют деньги за животное, угрожают и манипулируют, хотя чаще всего собаку или кошку они даже не видели.

«Ваша собака у меня, но сперва переведите деньги» - такую фразу все чаще слышат хозяева пропавшего питомца. Москвичка Эля Белоногова потеряла своего любимца - померанского шпица по кличке Багет. На ее зов о помощи в поисках пропавшего питомца откликнулись даже слишком быстро.

«Когда вы выставляете в объявлении какое-то вознаграждение материальное, готовьтесь к тому, что к вам будут обязательно обращаться мошенники. Действуют они таким способом - звонят, вводят вас в эмоциональный какой-то ступор, говорят о том, что ваша собака у нас, ей очень плохо, она истощена», - рассказывает она.

Схема очень похожа на типичное телефонное мошенничество, но со своими нюансами. Для начала злоумышленники тщательно изучают карты местности, где потерялся питомец, чтобы точно сообщить хозяину, где именно якобы была найдена потеряшка. Еще одно новшество - использование измененного голоса.

«Мне звонил буквально ребенок маленький. Девочка лет десяти говорила, что видела на как на улице Багета пытался зарезать какой-то мужчина», - говорит хозяйка шпица.

Чтобы организовать такой несмешной розыгрыш - не обязательно иметь актерские способности.

«Этим пользуются и мошенники, и пранкеры, они совершают звонок и онлайн разговаривают, а голос меняется... Сегодня, с развитием искусственного интеллекта, в принципе, беседовать с кем-то любым голосом может вообще голосовой бот», - объясняет киберэксперт Дмитрий Ласьков.

Эле в последний момент удалось остановиться и не пойти на поводу у злоумышленников.

«Есть определенный лайфхак, которому меня научили волонтеры - обязательно нужно придумать какую-то историю. Например, у нас был ремонт, и у собаки две последние задние лапы в краске. Я спрашивала таких мошенников - "да-да, все прекрасно, что вы его нашли, спасли, но что у него с задними лапами? " И, когда человек отвечает "да", это значит, что он мошенник», - поясняет девушка.

Сталкиваются с мошенниками и люди, которые давно работают с животными. Так случилось с волонтерами, которые пристраивают собак в добрые руки. Они разыскивали щенка, которому недавно нашли хозяина, но тот умудрился сбежать.

«Расклеивали везде объявления - в интернете, на столбах. На второй день нам позвонил мужчина в десять утра и сказал, что наша собака нашлась... В итоге, я подъехала, мне сказали: "заходи в магазин, повернись налево, увидишь аппарат, кидай туда четыре с половиной тысячи, и тогда свою собаку получишь"», - рассказывает волонтер Евгения Сантамария.

Евгения сразу поняла, кто звонит. Попросила снять видео дворняги, но получила отказ, якобы, это нужно ей. Тогда волонтер догадалась «пробить» номер в интернете - выяснилось, что с этого телефона мошенники пытались обмануть не ее одну.

«Людям, которые ищут собаку по этому объявлению, звонят и говорят, что ваша собака нашлась, пришлите деньги... Я заявила в полицию, приехала полиция, и все, поехала писать заявление на мошенников», - добавляет девушка.

В полицию нужно обращаться обязательно - доказав, что питомец в розыске, можно получить доступ к городским камерам. Если вымогателей найдут, им грозит тюремный срок. Однако, шантажировать могут и реальными питомцами, которые находятся в заложниках. В России создали целое движение, участники которого бесплатно ищут животных и спасают их от живодеров.

«Даже есть случаи, когда присылают и фото, и видео, что животное ваше у нас. Но он же не дурак, он не пойдет это животное куда-то отдавать, потому что его сразу "закрепят" и поедет. Вымогательство, статьи ему навешают... Просто избавляются. В лучшем случае - выкидывают на улицу. В худшем - просто убивают», - отмечает волонтер Эльдар Хантимиров.

Все истории с вымогательством по телефону построены на психологическом давлении и страхе. В данном случае, за жизнь питомца. Сотовые операторы постоянно развивают сервисы по определению подозрительных номеров, но найти мошенника до сих пор нелегко. Так что надеяться лучше на собственные силы и помощь, за которую не просят денег.